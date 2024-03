Daddio: annunciata la data di uscita del film con Dakota Johnson e Sean Penn

News





La Sony Pictures ha svelato la data di uscita di Daddio, la pellicola che vede protagonisti Dakota Johnson e Sean Penn. L’opera farà il suo debutto ufficiale nelle sale americane – come specificato dalla compagnia –a partire dal prossimo 28 giugno.



Daddio, diretto dall’esordiente Christy Hall, ha fatto la sua apparizione al Telluride Film Festival prima di uscire nei cinema di Toronto.



Il film è descritto come un’analisi sulla vita che prende forma all’interno di un taxi dove troviamo un personaggio chiamato ad esplorare le complessità legate ai segreti che conserviamo, con riferimento particolare a ciò che nascondono gli smartphone. Altri dettagli sulla trama non sono stati svelati.



I produttori sono Johnson e Ro Donnelly attraverso la loro TeaTime Pictures, insieme con la Hercules Film Fund, First Love Films, Raindrop Valley, Projected Picture Works e Rhea Films. Emma Tillinger Koskoff, Hall, Paris Kassidokostas-Latsis e Terry Dougas sono gli altri produttori. I produttori esecutivi sono are Jean-Luc De Fanti, Max Work, Kostas Tsoukalas e Christopher Donnelly,