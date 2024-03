Jake Gyllenhaal parla della possibilità di interpretare Batman: Sarebbe un onore

News





20/03/2024 |

Era il 2005 quando Christian Bale fu chiamato ad indossare il costume di Batman per recitare all’interno della trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. L’attore venne scelto dal regista superando, tra i possibili concorrenti, anche Jake Gyllenhaal che ancora oggi nutre l’ambizione di calarsi nel ruolo.



Nel corso di un’intervista a Screen Rant, la star alla domanda su un possibile interesse ha spiegato: “Parliamo di un classico del cinema e sarebbe un onore interpretare un personaggio interpretato a sua volta da altri incredibili attori. Penso la stessa cosa del personaggio di Iago che interpreterò in Otello con Denzel Washington”.



Chissà se in questo nuovo corso della DC Comics e della Warner Bros. Pictures ci sarà spazio anche per una nuova saga su Batman. Al momento, tra i progetti, spicca The Brave and the Bold che sarà diretto da Andy Muschietti e che non ha ancora trovato i suoi protagonisti. Chissà se uno di questi sarà proprio Gyllenhaa