Alien: Romulus: online il teaser trailer italiano!

21/03/2024 |

Dopo le tante voci e i rumors relativi ad Alien: Romulus, ecco il teaser trailer del film che ci regala in anteprima le immagini di questa pellicola di Fede Alvarez. Il regista è dunque entrato dentro il franchise di Alien e lo ha fatto con un lavoro che riporta al centro di tutto la pericolosa razza aliena conosciuta nei precedenti film.



Alvarez ha scritto la sceneggiatura con Dan O’Bannon e Rodo Sayagues ed ha diretto un cast composto da Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Aileen Wy e Spike Fearn.



Il trailer, dalla durata di poco più di un minuto, ci catapulta all’interno di una nave spaziale, divenuta ostaggio di creature terrificanti che provocano morte e distruzione.



Il debutto in Italia è previsto per il 14 agosto.



Vi lasciamo al trailer!