Annunciata la data di uscita del nuovo film di Ryan Coogler

21/03/2024 |

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato di un nuovo progetto cinematografico firmato Ryan Coogler con Michael B. Jordan protagonista. Ed ora abbiamo anche la data di uscita ufficiale di questa opera che debutterà il 7 marzo 2025. La pellicola arriverà in Imax.

Al momento del progetto sappiamo ben poco, è infatti stato descritto come un film evento ma altri dettagli non sono stati rilasciati.



Coogler produrrà la pellicola tramite la Proximity Media con Zinzi Coogler e Sev Ohanian mentre Ludwig Goransson sarà il produttore esecutivo con Rebecca Cho e Will Greenfield.



Il progetto è stato acquistato dalla Warner Bros. Pictures con un accordo unico che vedrà Coogler riacquistare alcuni diritti sullo stesso dopo un certo numero di anni. La produzione dovrebbe partire durante la primavera a New Orleans.