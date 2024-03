Beetlejuice Beetlejuice: il primo trailer è in rete!

News





22/03/2024 |

Ci siamo! L'attesa è finalmente terminata e online la Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Beetlejuice Beetlejuice, sequel del famosissimo film pluripremiato Beetlejuice – Spiritello porcello.



Per questo nuovo progetto la crew storica della prima pellicola è tornata in azione con il regista Tim Burton che ha diretto il protagonista Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara. Il cast è arricchito dalle new entry Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe.



Burton dirige il film da una sceneggiatura di Alfred Gough & Miles Millar, i produttori del film sono Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Tim Burton, con Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith e David Katzenberg alla produzione esecutiva.



L'uscita è prevista per il 5 settembre.



Sinossi:

Beetlejuice è tornato! Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.