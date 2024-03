Civil War: il trailer italiano da 60 secondi è online

News





22/03/2024 |

Tramite la 01Distribution vi mostriamo il trailer di un minuto di Civil War, opera diretta da Alex Garland, il regista di Ex Machina. L'opera in questione ha un cast composto da Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Cailee Spaeny.



La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Garland.



Sotto alla sinossi trovate il trailer che conferma la data di uscita per il nostro paese: il 18 aprile!



Sinossi:

Nel prossimo futuro, una squadra di giornalisti viaggia attraverso gli Stati Uniti durante una guerra civile in rapida escalation che ha travolto l'intera nazione.