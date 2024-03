Eddington: novità sul cast del film di Ari Aster

News





22/03/2024 |

Pochi giorni fa è stato svelato il nuovo progetto cinematrografico di Ari Aster, dal titolo Eddington, con un cast principale di assoluto valore, comprendente i Premi Oscar Joaquin Phoenix ed Emma Stone ed ancora Austin Butler, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Michael Ward e Clifton Collins Jr..

La novità è che a questi attori si sono aggiunti – come riporta Deadline – anche William Belleau, Cameron Mann, Matt Gomez Hidaka ed Amélie Hoeferle.



La A24 finanzierà e produrrà la pellicola la cui trama non è stata rivelata. Le uniche informazioni raccontano che il film seguirà la storia di uno sceriffo di una piccola città del New Mexico dalle aspirazioni elevate.



La produzione di Eddington, la cui sceneggiatura è stata curata dallo stesso Aster, partirà durante la settimana.



Aster ha lavorato lo scorso anno al film Beau Ha Paura con protagonista Joaquin Phoenix ed ha diretto in passato Midsommar – Il Villaggio dei Dannati e Hereditary – Le Radici del Male.