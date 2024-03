Box Office Italia: Kung Fu Panda 4 domina al botteghino

News





25/03/2024 |

È cambiata la vetta della classifica box office italiana. Dopo quattro settimane di dominio di Dune - Parte 2, ecco l'avvento di Kung Fu Panda 4 di Mike Mitchell che ha conquistato la prima posizione incassando 3.858.786 euro. Alle sue spalle, invece, è scivolato il film di Denis Villeneuve che ha portato via 528.814 euro completando così il podio con l'esordiente May December di Mike Mitchell che ha incassato 305.466 euro. Dalla terza alla quarta posizione è scivolato Race for Glory - Audi VS. Lancia: l'opera di Stefano Mordini che ha messo da parte 304.238 euro mentre è scivolato dal secondo al quinto posto La Zona d'Interesse di Jonathan Glazer (293.220 euro). Chiudiamo la classifica con Un Altro Ferragosto di Paolo Virzì, passato dalla quarta alla sesta posizione (155.611 euro).