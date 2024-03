Box Office USA: Ghostbusters - Minaccia Glaciale si prende la prima posizione

News





25/03/2024

In un fine settimana ricco di novità cinematografiche, la classifica box office americana ha visto un cambio in prima posizione con il debutto di Ghostbusters - Minaccia Glaciale: il nuovo capitolo del franchise, firmato Gil Kenan, ha esordito incassando 45.200.000 dollari. Alle sue spalle si è mantenuta stabile Dune - Parte 2: l'opera di Denis Villeneuve che è rimasta al secondo posto incassando 17.600.000 dollari mentre in terza posizione, in discesa dalla prima, troviamo Kung Fu Panda 4 di IMike Mitchell che ha portato via 16.799.000 dollari. In quarta posizione ecco spuntare invece Immaculate di Michael Mohan, horror movie che ha esordito portando via 5.360.000 dollari, con Arthur The King di Simon Cellan Jones che ha incassato 4.360.000 dollari che è scivolato dalla quinta alla terza posizione. Al sesto posto, infine, ecco il debuttante Late Night with the Devil dei registi Cameron e Colin Cairnes (2.844.419 dollari).