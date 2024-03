Cillian Murphy reciterà nel film Blood Runs Coal

News





26/03/2024 |

Fresco del grande successo ottenuto con Oppenheimer, Cillian Murphy, che proprio con la sua interpretazione nel film di Christopher Nolan ha ottenuto il Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista, sta fissando già nuovi progetti cinematografici. E gli ultimi aggiornamenti sulla carriera della star raccontano che reciterà come protagonista in Blood Runs Coal, adattamento cinematografico di Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America, libro scritto dall’autore Mark A. Bradley.



L’opera è tratta da una storia vera e segue l'omicidio del 1969 dell'organizzatore del sindacato minerario Joseph "Jock" Yablonski, ucciso a casa con sua moglie e sua figlia. Gli omicidi hanno fatto seguito alla campagna di Yablonski contro un leader sindacale corrotto e hanno dato il via a una lunga indagine che ha svelato loschi rapporti all’interno dell’industria del carbone.



John David e Jordan Davis produrranno il film tramite la Davis Entertainment mentre Murphy ed Alan Moloney lo faranno tramite la loro Big Things Films.



Al momento Blood Runs Coal non ha ancora un regista.