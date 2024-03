David Ayer dirigerà il thriller movie Heart of the Beast

News





26/03/2024 |

David Ayer, tornato al cinema di recente con The Beekeeper, lavorerà con la Paramount Pictures per dirigere il film Heart of the Beast, pellicola dalla sceneggiatura scritta da Cameron Alexander. Il progetto cinematografico è in sviluppo dal 2017 e racconta la storia di un ex Navy SEAL e del suo cane da combattimento che combattono nel tentativo di trovare la civiltà dopo essere rimasti bloccati nelle profondità del terreno dell'Alaska.



Il thriller movie sarà prodotto da Damien Chazelle ed Olivia Hamilton della Wild Chickens Productions insieme ad Ayer e Chris Long della Cedar Park Entertainment.



Il progetto è in fase di sviluppo e nelle prossime settimane sapremo che reciterà al suo interno. Heart of the Beast si aggiunge, dunque, ad altri due progetti presenti sull’agenda di Ayer: Levon’s Trade e Dirty Dozen.