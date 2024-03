Lily James reciterà come protagonista nel film sulla storia di Whitney Wolfe Herd

News





26/03/2024 |

Dopo averla vista recitare in The Warrior - The Iron Claw, film di Sean Durkin, Lily James ha trovato un nuovo progetto. Come riportato da Deadline, la 20th Century Fox e la Ethea Entertainment hanno deciso di mettere in cantiere un film dedicato alla storia di Whitney Wolfe Herd, la fondatrice, presidente esecutivo ed ex amministratore delegato di Bumble, una piattaforma di incontri online quotata in borsa, lanciata nel 2014. La James interpreterà ovviamente la Wolfe Herd.



Le riprese partiranno durante l’anno e la James si occuperà anche della produzione.



Il film, ancora senza un titolo ufficiale, sarà diretto da Rachel Lee Goldenberg che ha curato anche la sceneggiatura con Bill Parker e Kim Caramele.



Non sono stati svelati i dettagli della trama e non è chiaro se il film prenderà soltanto spunto dalla storia dell’imprenditrice oppure se seguirà passo dopo passo l’evoluzione della sua carriera. L’uscita è fissata per il 2025.