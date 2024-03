Scarlett Johansson in trattative per recitare nel nuovo film della saga di Jurassic Park

Scarlett Johansson ha recitato lo scorso anno in North Star e Asteroid City e presto arriverà sul set di Featherwood.

Lo scorso febbraio la Universal Pictures aveva annunciato di aver sceltocome regista del nuovo film dedicato a. Ed insieme al regista ecco che potrebbe arrivare un grande nome relativo al cast. È stato svelato cheè entrata in trattative per recitare in questo nuovo reboot che porterà alla ribalta una nuova storia e nuovi attori dopo la chiusura del saga di Jurassic World.Il nuovo film della saga didovrebbe segnare l’inizio di nuove avventura e attori come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, direttamente da, così come Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill della saga originale, non faranno il loro ritorno. Il film vedrà come produttore esecutivo Steven Spielberg tramite la sua Amblin Entertainment: tra i produttori troviamo Frank Marshall e Patrick Crowley e David Leitch e Kelly McCormick della 87North.La sceneggiatura del nuovosarà scritta da David Koepp.