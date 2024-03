Godzilla vs Kong: Adam Wingard parla della possibilità di realizzare il terzo film

News





26/03/2024 |

Quale sarà il futuro della saga Godzilla vs Kong? La domanda è lecita, soprattutto dopo la realizzazione di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, pellicola del regista Adam Wingard che, come sappiamo, aveva già diretto il primo film.

Sollecitato sulla possibilità di lavorare al terzo capitolo, Wingard ha sottolineato a Deadline durante la première del film: “Solo il tempo lo dirà. Penso che la cosa più seducente come regista, quando hai fatto due film, sia quella di completarli come una trilogia: è sempre quello che tutti si aspettano."



Wingard ha proseguito: “Vedremo. Dipende davvero da come va il film. Penso che ci siano un sacco di idee davvero interessanti dove vorremmo andare. Sono aperto ed entusiasta di ciò che il futuro porterà”.



Il cast di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero comprende Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen.



Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero uscirà solo al cinema a partire dal 28 marzo.



Sinossi:

L'epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di "Godzilla vs. Kong" con una nuovissima avventura che vedrà l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza... e la nostra. "Godzilla e Kong - Il nuovo Impero" approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all'umanità.