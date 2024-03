Omen - L'Origine del Presagio: un trailer versione anni settanta è in rete

News





27/03/2024 |

Un trailer internazionale versione anni settanta di Omen - L'Origine del Presagio, prequel del classico horror del 1976, è stato rilasciato dalla 20th Century Fox. La pellicola originale, uno degli horror più famosi di sempre, diretta da Richard Donner incassò più di 60 milioni di dollari al botteghino: al suo interno recitarono Gregory Peck, Lee Remick ed Harvey Stephens. La storia raccontava di un ambasciatore americano alle prese con una sua grande paura: crede infatti che il figlio sia l’anticristo.



In questo prequel diretto da Arkasha Stevenson, una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita di servizio alla chiesa. Durante la sua permanenza nella Capitale italiana incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e scopre una terrificante cospirazione che spera di provocare la nascita del male incarnato.



Omen - L'Origine del Presagio vede protagonisti Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson e Bill Nighy (Living). Il film è basato sui personaggi creati da David Seltzer, con una storia di Ben Jacoby e una sceneggiatura di Tim Smith, Arkasha Stevenson e Keith Thomas. I produttori sono David S. Goyer e Keith Levine mentre i produttori esecutivi sono Tim Smith, Whitney Brown e Gracie Wheelan.



La 20th Century Fox rilascerà il prossimo 5 aprile la pellicola nelle sale.