Bad Boys: Ride or Die: Mike e Marcus sono tornati, ecco il trailer italiano!

27/03/2024 |

Un progetto lungo diversi anni e che finalmente ha visto la luce! Mike e Marcus sono tornati, pronti a dare vita ad un'altra avventura che vi mostriamo in questo piccolo antipasto di Bad Boys: Ride or Die, nuovo capitolo del franchise che rimette al centro della scena Will Smith e Martin Lawrence, pronti a riprendere i ruoli dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett.



Registi del film sono Adil El Arbi e Bilall Fallah che hanno diretto un cast composto da Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Tasha Smith, Paola Nunez, Eric Dane, Ioan Gruffud e Rhea Seehorn.



Chris Bremmer e George Gallo hanno scritto la sceneggiatura di questa pellicola che si presenta, come possiamo vedere dal trailer, con un misto di azione, ironia e colpi di scena.



L’uscita nelle nostre sale è prevista per il 13 giugno.



Sinossi:

Quest'estate, i “Bad Boys” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.