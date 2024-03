After the Hunt: Julia Roberts reciterà nel film di Luca Guadagnino

News





27/03/2024

Luca Guadagnino e Julia Roberts collaboreranno per la prossima pellicola del regista dal titolo After the Hunt. Il progetto cinematografico – come riporta Deadline – è passato tra le mani di Amazon MGM Studios ed ha una sceneggiatura scritta da Nora Garrett. La produzione è invece affidata a Brian Grazer ed Allan Mandelbaum della Imagine Entertainment.



Il film è un intenso thriller drammatico che racconta la storia di una professoressa universitaria (interpretata da Roberts) che si trova ad un bivio personale e professionale quando uno studente brillante accusa uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce. Al momento non si hanno informazioni sul resto del cast.

Per Luca Guadagnino si tratta del ritorno dietro alla macchina da presa per una pellicola cinematografica dopo Bones and All uscito nel 2022. Tante però le opere in lavorazione: da Challengers al sequel di Chiamami col Tuo Nome, passando per The Lord of the Flies e Camere Separate.