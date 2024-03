Ariana DeBose reciterà nel film With Love

News

27/03/2024 |

La vincitrice del Premio Oscar Ariana DeBose è stata scritturata per recitare in With Love, la pellicola della 87North che vedrà protagonista Ke Huy Quan. La notizia è stata riportata da Deadline.



La Universal Pictures rilascerà With Love il 7 febbraio 2025, con la pellicola che rappresenterà il primo ruolo da protagonista di Quan dalla vittoria del Premio Oscar per il ruolo di Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione all’interno di Everything Everywhere All at Once. Kelly McCormick e David Leitch saranno i produttori.



La sceneggiatura è stata curata da Josh Stoddard, Luke Passmore e Matthe Murray mentre Jonathan Eusebio dirigerà il film per quello che sarà il suo debutto ufficiale da regista. I dettagli legati alla trama non sono stati svelati dalla produzione.



Ariana DeBose ha recitato ultimamente in Argylle – La Super Spia.