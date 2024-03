Trust: novità sul cast del film con Sophie Turner

News

28/03/2024 |

Arrivano ulteriori novità per il cast di Trust, la pellicola della Twisted Pictures e della Republic Pictures che vedrà protagonista Sophie Turner. All’interno del film, un thriller movie a tinte psicologiche, reciteranno anche Katey Sagal, Billy Campbell e Rhys Coiro. Inoltre fanno parte del cast anche Peter Mensah, Forrest Goodluck e Gianni Paolo.



I dettagli suoi ruoli di questi attori non sono stati svelati dalla produzione.



In Trust, la Turner interpreta una stellina di Hollywood che cerca rifugio in un appartato Airbnb a seguito di uno scandalo di alto profilo, solo per ritrovarsi alla mercé di criminali incalliti a caccia di punti.



La regia è affidata a Carlson Young che lavorerà su una sceneggiatura curata da Gigi Levangie. Oren Koules della Twisted Pictures e Miles Koules della Koulest Productions si occuperanno della produzione.



La produzione partirà entro la fine del mese in Messico.