World Breaker: Luke Evans e Milla Jovovich protagonisti del film. Le riprese sono in corso

28/03/2024

Luke Evans e Milla Jovovich lavoreranno insieme all’interno di World Breaker, sci-fi survival thriller movie che sarà diretto da Brad Anderson. Come riportato da Deadline le riprese sono attualmente in corso nell’Irlanda del Nord ma non è questa l’unica novità riportata dal sito. L’altra, infatti, è legata al cast e nel film, oltre ad Evans e alla Jovovich, troveremo Billie Boullet e Mila Harris.



Questa la sinossi della pellicola: Cinque anni fa, uno squarcio nel tessuto della realtà portò nel nostro mondo creature provenienti da una dimensione alternativa decisa alla nostra distruzione. Un padre nasconde sua figlia su un'isola per tenerla al sicuro mentre la prepara alla sopravvivenza e alle battaglie a venire. Ma quando il mondo sta per crollare, nessun posto è sicuro.



La Boullet interpreterà la figlia dei personaggi legati agli attori Evans e Jovovich.



World Breaker ha una sceneggiatura curata da Joshua Rollin ed è prodotto da Martin Brennan.