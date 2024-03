Caught Stealing: Darren Aronofsky e Austin Butler lavoreranno insieme per il crime thriller

News





28/03/2024 |

Austin Butler, attualmente nelle sale con Dune – Parte 2 di Denis Villeneuve, ha trovato un nuovo progetto. L’attore lavorerà con il regista candidato all’Oscar Darren Aronofsky per la pellicola Caught Stealing, crime thriller movie che sarà sviluppato dalla Sony Pictures: il film si baserà sul libro scritto da Charlie Huston che curerà anche la sceneggiatura. La Protozoa si occuperà invece della produzione.



Aronofsky, come riportato da Deadline, ha rilasciato anche un commento a riguardo: “Sono entusiasta di fare squadra con la Sony Pictures per portare in vita l’opera di Charlie Huston. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Austin e con il resto della crew”.



Butler, oltre al suo ruolo in Dune – Parte 2, ha recitato nella serie tv Masters of the Air e nelle pellicole Elvis, dove ha recitato come protagonista, e in The Bikeriders.



Aronofsky ha portato nel 2022 nelle sale The Whale.