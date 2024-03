Night Of The Hunter: Scott Derrickson dirigerà il film della Universal Pictures

News





28/03/2024 |

Uno dei maestri dell’horror degli ultimi anni, Scott Derrickson, lavorerà con la Universal Pictures per realizzare l’adattamento cinematografico di The Night of the Hunter, romanzo scritto da Davis Grubb nel 1953. La sceneggiatura è stata scritta da C. Robert Cargill che ha già collaborato con il regista per The Black Phone, Doctor Strange ed altri progetti.



Peter Gethers produrrà il progetto attraverso la sua KramMar Delicious Mystery Productions, insieme ad Amy Pascal, la cui Pascal Pictures ha un accordo di prelazione con lo studio.



The Night of the Hunter ruota attorno a Harry Powell, un serial killer che si finge predicatore, che sposa una vedova esclusivamente per avere accesso alla fortuna nascosta del marito defunto. I figliastri di Powell, John e Pearl, diventano il bersaglio della sua incessante ricerca mentre cerca i soldi nascosti dal padre.



Derrickson sta completando un suo nuovo progetto dal titolo The Gorge, un horror movie con il cast principale composto da Miles Teller, Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver per la Skydance e la Apple.