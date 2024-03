Sam Jaeger reciterà nel film Wolf Man

News





28/03/2024 |

Sam Jaeger, star di The Handmaid’s Tale, si è unito al cast di Wolf Man, pellicola in lavorazione presso la Blumhouse e la Universal Pictures – la notizia è stata riportata da Deadline. L’attore raggiunge così i due protagonisti Julia Garner e Christopher Abbott. Le riprese sono attualmente in corso in Nuova Zelanda.



Il film, diretto da Leigh Whannell, segue la storia di una famiglia che viene terrorizzata da un predatore letale. Whannell ha scritto la sceneggiatura con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. Jason Blum produrrà il film mentre Ryan Gosling, Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Whannell saranno i produttori esecutivi.



Per Sam Jaeger si tratta di un ritorno sul set per una pellicola cinematografica a distanza di tre anni da Gli Occhi di Tammy Faye. Negli ultimi anni l’attore ha anche lavorato a due serie televisive: The Handmaid’s Tale e Il Diavolo in Ohio.



Leigh Whannell è un regista che ha curato il genere horror portando al cinema diversi film: dalla saga di Insidious passando per The Bye Bye Man. Ultimamente si è dedicato anche ai cinecomic dirigendo Aquaman.