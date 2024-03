Pirati dei Caraibi: Jerry Bruckheimer annuncia che ci sarà un reboot

News





29/03/2024

La Disney, così come annunciato ormai da diverso tempo, ha intenzione di riportare nelle sale Pirati dei Caraibi in una nuova versione tutta da scoprire. In molti si sono chiesti quale fosse l’intenzione della compagnia, se realizzare dei sequel oppure un reboot. E alla domanda ha risposto il produttore Jerry Bruckheimer che, intervistato da ComicBook, ha svelato i progetti: “Top Gun 3 e Pirati dei Caraibi? Non so quale partirà prima di progetto, è dura da dire. Non lo sappiamo perché da una parte Top Gun ha un attore che è iconico e brillante e non posso dire quanti film farà prima di Top Gun. Dall’altra parte è più facile mettere insieme il cast di Pirati perché non ci sarà bisogno di aspettare alcuni attori”.



Con le sue parole Bruckheimer si riferisce a Tom Cruise che lavorerà al terzo capitolo di Top Gun ma dovrà attendere la sua fitta lista di impegni presenti in agenda.



Già in passato si era parlato molto della possibilità di vedere definito una nuova saga di Pirati dei Caraibi. Nel 2020 il nome di Marogt Robbie venne accostato al progetto anche se poi non ci furono ulteriori sviluppi a riguardo. Un fatto però è certo, dopo la conferma di Jerry Bruckheimer attendiamoci ulteriori novità nelle prossime settimane!