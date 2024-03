Un Piccolo Favore 2: ecco le altre star che reciteranno nel film

News





30/03/2024 |

Soltanto pochi giorni fa Amazon MGM Studios aveva annunciato la volontà di realizzare il sequel di Un Piccolo Favore. E così il progetto è partito confermando le colonne portanti del film del passato ma anche svelando le new entry che, come riportato da Deadline, corrispondono a Elena Sofia Ricci, Michele Morrone, Elizabeth Perkins, Alex Newell, Taylor Ortega, Lorenzo de Moor e Aparna Nancherla. Per quest'ultima si tratta di un ritorno nel ruolo di Sona mentre per tutte le altre star ancora non si hanno informazioni su quelli che saranno i loro ruoli.



Un Piccolo Favore 2 sarà diretto da Paul Feig e vedrà il ritorno delle due protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively e di Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack.



La Lionsgate parteciperà alla produzione della pellicola, le cui riprese partiranno entro la fine della primavera. Un Piccolo Favore 2 arriverà sulla piattaforma Prime Video.



Nella seconda parte, vediamo il ritorno di Stephanie Smothers (Kendrick) ed Emily Nelson (Lively) mentre si dirigono verso la bellissima isola di Capri, in Italia, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. In questo contesto ecco ospiti glamour, aspettati omicidi e tradimenti per un matrimonio pieno di colpi di scena. La sceneggiatura è stata curata da Jessica Sharzer che ha scritto anche quella del film originale.