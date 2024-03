Omen - L'Origine del Presagio: diffuso in rete uno spot internazionale

News





30/03/2024 |

La 20th Century Fox ha pubblicato un nuovo spot internazionale di Omen - L'Origine del Presagio, prequel del classico horror del 1976. La pellicola originale, uno degli horror più famosi di sempre, diretta da Richard Donner incassò più di 60 milioni di dollari al botteghino: al suo interno recitarono Gregory Peck, Lee Remick ed Harvey Stephens. La storia raccontava di un ambasciatore americano alle prese con una sua grande paura: crede infatti che il figlio sia l’anticristo.



In questo prequel diretto da Arkasha Stevenson, una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita di servizio alla chiesa. Durante la sua permanenza nella Capitale italiana incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e scopre una terrificante cospirazione che spera di provocare la nascita del male incarnato.



Omen - L'Origine del Presagio vede protagonisti Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson e Bill Nighy (Living). Il film è basato sui personaggi creati da David Seltzer, con una storia di Ben Jacoby e una sceneggiatura di Tim Smith, Arkasha Stevenson e Keith Thomas. I produttori sono David S. Goyer e Keith Levine mentre i produttori esecutivi sono Tim Smith, Whitney Brown e Gracie Wheelan.



La 20th Century Fox rilascerà il prossimo 5 aprile la pellicola nelle sale.