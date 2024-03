Flowervale Street, il film con Anne Hathaway ed Ewan McGregor ha una data di uscita

News





30/03/2024 |

È stata svelata dalla Warner Bros. Pictures la data di uscita di Flowervale Street. Il film, che vedrà protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor uscirà nelle sale a partire dal 16 maggio 2025. Il regista dell’opera è David Robert Mitchell che ha diretto i due attori, inseriti in un cast che vede al suo interno anche Maisy Stella e Christian Convery.



I dettagli legati alla trama del progetto non sono stati svelati dalla produzione.



Sviluppatori di Flowervale Street sono la Warner Bros. Pictures e la Bad Robot mentre Mitchell, J.J. Abrams, Hannah Minghella, Matt Jackson e Tommy Harper sono i produttori.



David Robert Mitchell ha esordito come regista nel 2010 con The Myth of the American Sleepover ed ha diretto nel corso della sua carriera anche It Follows e Under the Silver Lake.