Courtney Cox in trattative per recitare in Scream VII

La regia di Scream VII è stata affidata a Kevin Williamson, uno dei creatori del franchise, che lavorerà sulla sceneggiatura curata da Guy Busick e James Vanderbilt.



Wes Craven ha diretto il primo capitolo nel 1996 portando nelle sale in totale quattro film, ultimo dei quali uscito nel 2011. Con Radio Silence la saga ha preso una nuova strada, accompagnata però anche dagli attori dei primi episodi e dopo il quinto e il sesto atto siamo pronti ora per il settimo!

Diversi giorni faaveva annunciato, a sorpresa, il suo ritorno all'interno del franchise di. Dopo la provvisoria separazione, dovuta a divergenze di natura economica avute con la produzione, la scintilla è nuovamente scoccata, riportando la storica protagonista della saga originale in primo piano. La Campbell porterà dunque il personaggio di Sidney Prescott inma questa non sarà l'unica novità perché - come riportato da Variety - ancheè entrata in trattative per recitare nel film. La Cox ha esordito nel franchise nel 1996, quando fu portato nelle sale il primo film, interpretando Gale Weathers, la giornalista chiamata ad occuparsi degli omicidi di Woodsboro ed ha recitato anche nelle due ultime pellicole.