Descendants: L'ascesa di Red, Disney + pubblica il poster e il primo teaser

04/04/2024 |

Disney+ ha diffuso il teaser e il poster di Descendants: L'ascesa di Red, il nuovo capitolo della saga di successo Descendants, che vede protagonisti i figli adolescenti degli iconici eroi e cattivi Disney. Il film Disney Original debutterà venerdì 12 luglio in streaming in esclusiva su Disney+. Il teaser introduce Kylie Cantrall nei panni di Red, principessa dell'ostile regno di Wonderland e nuova arrivata tra i figli dei cattivi di Auradon, che viene colta "con le mani nel sacco" da Malia Baker, che interpreta Chloe, la figlia di Cenerentola e Re Azzurro.



Descendants: L'ascesa di Red segue Red, la figlia ribelle della Regina di Cuori, e Chloe, la figlia perfezionista di Cenerentola. Quando la tirannica Regina di Cuori organizza un colpo di stato contro Auradon, Red e Chloe, due personalità diametralmente opposte, devono unire le forze e viaggiare indietro nel tempo per annullare l'evento sconvolgente che ha portato la madre di Red sulla strada della cattiveria.