David di Donatello 2024: record di nomination per C'è ancora domani

News





04/04/2024 |

Record di candidature per i prossimi David di Donatello, ben 19, per C'è ancora domani, che eguaglia quanto fatto da Il capitale umano di Paolo Virzì risultando di gran lunga il miglior risultato per un'esordiente A seguire sono 15 le nomination ottenute da Io capitano, 13 per La chimera e 11 per Rapito. 10 per Comandante, 7 per Il sol dell'avvenire, 5 per Adagio e Palazzina LAF e 4 per L'ultima notte di Amore. Per regolamento, un esordiente (quest'anno è il caso di Paola Cortellesi) non può essere nominato nella categoria miglior regia, ma solo in quella "dedicata" di "esordio alla regia".



Venerdì 3 maggio si terrà la cerimonia di premiazione della 69J91; edizione dei Premi David di Donatello in diretta in prima serata su Rai 1. La conduzione dell'edizione 2024 è affidata a Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. L'evento si svolgerà negli iconici studi di Cinecittà, sempre di più punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali grazie a un rilancio industriale e creativo che la rende leader a livello globale.



Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.



I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.p.A. Piera Detassis è Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Francesco Rutelli.



La 69J91; edizione della manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, d'intesa con AGIS e ANICA, con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE.



Ad ospitare la diretta sarà il leggendario Teatro 5 di Cinecittà, "tempio" della grande cinematografia nazionale e internazionale, che diventerà per una notte la casa dei David. Una narrazione diffusa della nuova storia degli iconici studi, che includerà il residential stage del Teatro 14, un unico set che racchiude cinque ambientazioni, e il Teatro 18, il Volume Stage per la produzione virtuale, tra i più grandi d'Europa, che ospiteranno diversi momenti della cerimonia. Cinecittà si racconterà come casa del talento e dell'ecosistema produttivo, cantiere sul futuro in continua evoluzione, simbolo della magia creativa del cinema e della sua capacità di rinnovamento.