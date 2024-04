Fantastici Quattro: un nuovo poster ci presenta la Torcia Umana

News





05/04/2024

E se il 4 maggio è ormai universalmente riconosciuto come il giorno di Guerre Stellari la Marvel sta provando a trovare una data per uno dei suoi fumetti storici: i Fantastici 4. Quindi quale giorno migliore del 4 aprile (4-4) per presentare un nuovo poster dove viene presentata la Torcia Umana (Joseph Quinn) in volo.

Sullo sfondo appare una città che non è New York, dove erano abitualmente ambientate le storie dei Fantastici Quattro, ma una città dallo stile decisamente retrofuturistico che alimenta le voci che vorrebbero il prossimo film ambientato in un universo alternativo.

In aggiunta al poster il QR code presente sul sito riportato nel post che ha presentato la Torcia Umana reindirizza a cinque numeri gratuiti dei Fantastici Quattro su Marvel Unlimited.