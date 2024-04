Il trailer italiano di Mothers' Instinct il film con Anne Hathaway e Jessica Chastain

News





05/04/2024 |

Dirette da Benoit Delhomme, Anne Hathaway, Jessica Chastain sono le protagoniste di Mothers' Instinct il thriller psicologico che arriverà nei nostri cinema il prossimo 9 maggio, distribuito da Vertice 360.

Oggi è stato pubblicato il primo trailer italiano (lo trovate subito sotto la notizia).

Ambientato nei primi anni '60, le migliori amiche e vicine Alice (Chastain) e Celine (Hathaway) vivono entrambe una vita idilliaca con prati ben curati, mariti di successo e figli della stessa età. Questa perfetta armonia va improvvisamente in frantumi dopo un incidente: il figlio di Celine muore tragicamente mentre Alice stava guardando i ragazzi. Senso di colpa, sospetto e paranoia si uniscono in una cosa sola e daranno il via a una battaglia psicologica che rivelerà il lato più oscuro dell'istinto materno.