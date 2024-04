The Mandalorian & Grogu: il nuovo film di Star Wars uscirà al cinema a maggio 2026

News





05/04/2024 |

Arrivano importanti annunci da parte della Disney che rivela le date di uscita di alcuni titoli molto attesi. Tra le grandi novità del 2026 segnaliamo la versione per il grande schermo di The Mandalorian. Il titolo del nuovo film del mondo di Star Wars è The Mandalorian & Grogu e la data di uscita prevista è il 22 maggio 2026. Il film era stato annunciato da Lucasfilm qualche mese fa ma ora arriva l’ufficialità della data di uscita sul grande schermo. Ancora non è chiaro se il film andrà a sostituire la quarta stagione della serie tv o se la serie continuerà a vivere nonostante l’esordio cinematografico.