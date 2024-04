Bridget Jones 4: nel cast torna anche Hugh Grant

News





09/04/2024 |

Le riprese stanno per prendere il via e iniziano ad aumentare le informazioni sul quarto capitolo delle avventure di Bridget Jones. Iniziamo dal titolo ufficiale che sarà Bridget Jones: Mad about the boy.

Le novità più ‘gustose’ arrivano però dal cast. Diretti da Michael Morris faranno ritorno ovviamente Renée Zellweger nei panni di una Bridget Jones ormai cinquantenne alle prese con il mondo moderno, Emma Thompson e soprattutto Hugh Grant, che tornerà ad interpretare l’affascinante Daniel Cleaver.