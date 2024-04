George Lucas riceverà la Palma doro alla carriera al Festival di Cannes 2024

News





09/04/2024 |

George Lucas è una vera e propria leggenda di Hollywood. Chi di noi sentendo il suo nome non visualizza nella sua mente le immagini di Star Wars o di Indiana Jones.

Oggi l’annuncio che in occasione della cerimonia di chiusura del 77esimo Festival di Cannes 2024, sabato 25 maggio, riceverà la Palma d’oro alla carriera.

Queste le sue parole all’annuncio dell’importante riconoscimento:

“Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Sono rimasto sorpreso ed euforico quando il mio primo film, THX-1138, è stato selezionato per essere proiettato in un nuovo programma per registi esordienti chiamato Quinzaine des Réalisateurs. Da allora, sono tornato al festival in molte occasioni in vari ruoli come scrittore, regista e produttore. Sono davvero onorato di questo riconoscimento speciale che significa molto per me.”