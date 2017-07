La Vignetta di The War - Il Pianeta delle Scimmie

13/07/2017 | Vignette su Cinema e Film | The War - Il pianeta delle scimmie

E' The War - Il Pianeta delle scimmie il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Nel nuovo film diretto da Matt Reeves, lo scontro fra scimmie e uomini si profila inevitabile. Le prime sono riunite intorno a Cesare (Andy Serkis), protagonista anche di questo terzo film del reboot della serie de Il Pianeta delle scimmie. Condottiero giusto e malinconico, Cesare abbandona presto l'idea di raggiungere la pace con la fazione nemica e, per vendicare le perdite subite tra i suoi simili, dichiara guerra alla razza umana. Di fronte a lui si dispiegano gli squadroni corazzati dello spietato colonnello senza scrupoli interpretato da Woody Harrelson. Quest'ultimo si rifiuta di cedere il pianeta ai primati, e al grido di "siamo l'inizio e la fine", marcia con sue le truppe per distruggerli tutti. Un pugno di scimmie si addentra nel mezzo di una landa innevata alla ricerca di un misterioso fortino, dove si nasconde qualcuno che potrà determinare l'esito del conflitto, le sorti delle due specie e il destino di tutto il pianeta.

Al centro del The War - Il Pianeta delle Scimmie non c'è solo il racconto dell'ineluttabile battaglia che si prepara tra scimmie ed esseri umani, c'è anche la storia dell'oscuro conflitto interno in cui si dibatte Cesare, che comincia ad avere dubbi su i suoi principi come scimmia e inizia a perdere le speranze di una possibile pacificazione con gli esseri umani che lo hanno ferito nel modo più profondo possibile. Via via che il terrore della guerra si diffonde nel cuore della sua famiglia, Cesare si trova in guerra sia con gli esseri umani, che con se stesso per la rabbia incontenibile causata dalle sofferenze a cui ha assistito e a cui deve cedere il passo per una nuova visione necessaria a far progredire la sua specie e portarla fuori dal caos.



beppebeppetti.com per voto10.it