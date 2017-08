La Vignetta de La Torre Nera

10/08/2017 | Vignette su Cinema e Film | La Torre Nera

E’ La Torre Nera il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ci sono altri mondi oltre a questo. Arriva sul grande schermo La Torre Nera, tratto dalla serie di romanzi di Stephen King, uno degli autori più visionari e celebri del mondo. Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un’eterna battaglia contro Walter O’Dim, conosciuto come l’Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero.



beppebeppetti.com per voto10.it