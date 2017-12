La Vignetta di Bad Moms 2: Mamme molto più cattive

07/12/2017 | Vignette su Cinema e Film | Bad Moms 2: Mamme molto più cattive

E’ Bad Moms 2: Mamme molto più cattive il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Sequel dell'irriverente commedia con Mila Kunis sulla genitorialità imperfetta e ribelle, che rifiuta le convenzioni forzate in favore di un approccio più leggero e spontaneo.

Le mamme cattive rifilano ciambelle e zuccheri raffinati, arrivano in ritardo agli incontri scolastici e faticano a star dietro ai compiti dei figli. Le Mamme molto più cattive (Bad Moms 2) cercano di boicottare biscotti, addobbi e regali di Natale, ma ricevono in visita un gruppetto di arzille donne affezionate alle tradizioni, le loro mamme. Amy (Kunis), Kiki (Kristen Bell) e Carla (Kathryn Hahn) non riescono a gestire il carico di impegni e appuntamenti fissati durante le vacanze natalizie, e decidono di riprovare con il metodo da "mamme cattive" usato in passato. Ma la regina dell'Associazione Genitori-Insegnanti e la sua corte di mamme perfette non era nulla in confronto al terzetto di mamme ultra cinquantenni, con guantoni da forno e alberi da decorare.



beppebeppetti.com per voto10.it