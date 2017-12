La vignetta di Ferdinand

21/12/2017 | Vignette su Cinema e Film | Ferdinand

E' Ferdinand il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ferdinand, giovane toro madrileno, è un esemplare tanto massiccio nell'aspetto quanto sensibile e pacifista nel carattere. Non gli interessa affatto diventare un minaccioso e feroce toro da corrida, preferendo anzi la tranquillità ed il contatto con la natura. Annusa le margherite di prato, sua grande passione, o si stiracchia all'ombra degli alberi, mentre gli esseri umani lo temono senza motivo e fuggono in casa al solo vederlo dilatare le narici e smuovere il terreno con gli zoccoli. Lui intanto fa amicizia con una bimba adorabile e sveglia. Molto sveglia, molto più degli adulti che strappano Ferdinand alla sua vita tra i prati e lo costringono a scalciare, sbuffare e prendere a testate i mantelli dei toreri nelle arene. I nuovi amici della fattoria, però, elaborano un piano per farlo fuggire.



beppebeppetti.com per voto10.it