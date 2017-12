La vignetta di The Greatest Showman

28/12/2017 | Vignette su Cinema e Film | The Greatest Showman

E’ The Greatest Showman il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Biopic musicale ricco di numeri spettacolari e sgargianti coreografie. Hugh Jackman veste i panni (qui in parte romanzati) di un personaggio realmente esistito: P.T. Barnum, astuto impresario circense ed abile intrattenitore di folle. Entrato in affari col giovane Phillip (Zac Efron), ha per le mani il rivoluzionario progetto di un enorme circo a tre piste, con quattro palcoscenici e ventimila posti a sedere. I due si lanciano con entusiasmo nella realizzazione del sontuoso spettacolo, che porta in scena nuove acrobazie e fenomeni da baraccone mai visti prima, finché entrambi non si infatuano di due giovani stelle del palcoscenico.

Phillip si perde tra i volteggi e le giravolte della sensuale trapezista Anne (Zendaya), mentre Barnum viene stregato dal dolce canto dell'artista Jenny Lind (Rebecca Ferguson), la timida soprano nota al pubblico come "usignolo svedese", per la voce cristallina che arriva dritta al cuore.

Un grande show (e una grande vignetta) per festeggiare la fine del 2017 e l’arrivo del 2018.



beppebeppetti.com per voto10.it