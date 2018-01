La Vignetta di Jumanji - Benvenuti nella giungla

04/01/2018 | Vignette su Cinema e Film | Jumanji - Benvenuti nella giungla

E’ Jumanji - Benvenuti nella giungla il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Sequel, e non semplice remake, della celebre avventura fantastica interpretata nel 1995 dal compianto Robin Williams.

Stavolta vediamo protagonista un eterogeneo gruppetto di liceali: Anthony, atletico giocatore di football; Spender il nerd; Martha, timida e riservata; Bethany, la più carina della scuola. I quattro, messi a fare pulizie per punizione, trovano una vecchia console per videogiochi nei seminterrati della scuola. Incuriositi dal gioco vintage ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji, si prendono una pausa e iniziano la partita. Una volta premuto il tasto start, i ragazzi scoprono con orrore di essere stati risucchiati dentro al gioco, e per di più con le sembianze adulte degli avatar selezionati. A Spencer tocca in sorte il fisico possente dell'esploratore Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Anthony si ritrova nei panni dello zoologo esperto d'armi Franklin "Moose" Finbar (Kevin Hart) e Martha dovrà indossaregli abiti succinti della letale guerriera Ruby Roundhouse (Karen Gillan), mentre Bethany assume le fattezze del grassoccio professor Shelly Oberon (Jack Black). I quattro scoprono presto di essere finiti in una folle prova di sopravvivenza, dove l'unico modo per tornare alla realtà è portare la pedina del giocatore - l'avatar in questo caso - alla vittoria. Guai a innescare il game over, o si rischia di restare bloccati nella giungla come Alan Parrish vent'anni prima.

Benvenuti nella giungla, benvenuti nel 2018!



beppebeppetti.com per voto10.it