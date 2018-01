La vignetta de Il vegetale

18/01/2018 | Vignette su Cinema e Film | Il vegetale

E’ Il vegetale il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Esordio di Fabio Rovazzi sul grande schermo in una commedia scritta e diretta da Gennaro Nunziante (regista dei film di Checco Zalone). Il giovane Fabio (Rovazzi), neolaureato in cerca di impiego, è alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata che lo considerano un buono a nulla, un "vegetale" appunto. Reagisce al disprezzo della sua famiglia e degli esigenti datori di lavoro, quando un evento inatteso rimescola i ruoli offrendogli una preziosa occasione. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, il protagonista dovrà reinventare la sua vita. Nel cast troviamo anche Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta e Paola Calliari.



beppebeppetti.com per voto10.it