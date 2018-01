La vignetta di L’uomo sul treno

25/01/2018 | Vignette su Cinema e Film | L'uomo sul treno - The Commuter

E’ L’uomo sul treno il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il regista Collet-Serra torna a dirigere Liam Neeson in una corsa contro il tempo, una caccia serrata sui binari in cerca di un misterioso sconosciuto. L'assicuratore Michael McCauley ( Neeson), che ogni giorno e da dieci anni sale su un treno di pendolari per andare al lavoro. Gli sono ormai familiari sia volti nascosti dietro libri tascabili sia le pesanti ventiquattrore, e dice di essere un buon osservatore oltre che un passeggero affezionato. Il solitario viaggio quotidiano diventa quasi uno spostamento in compagnia.

Un giorno come tanti Michael viene avvicinato dalla sedicente psicologa Joann (Vera Farmiga), che impettita gli propone una sfida apparentemente innocua: identificare un passeggero “fuori posto”, una persona che viaggia sullo stesso treno e risponde a determinate caratteristiche, prima della fermata successiva. Intrigato, Michael accetta la sfida, ma finisce coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale che potrebbe costare la vita a lui e agli altri passeggeri del convoglio.



beppebeppetti.com per voto10.it