La Vignetta di Sconnessi

22/02/2018 | Vignette su Cinema e Film | Sconnessi

E’ Sconnessi il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ettore (Fabrizio Bentivoglio), famoso scrittore nonchè guru dell'analogico e nemico pubblico di internet, riunisce tutta la famiglia per una rimpatriata nel suo chalet di montagna, in occasione del suo compleanno. Lo scopo sarebbe di fatto quello di avvicinare i suoi figli, il giocatore di poker online Claudio (Eugenio Franceschini) e l'introverso liceale nerd Giulio (Lorenzo Zurzolo) alla sua seconda moglie Margherita (Carolina Crescentini). Il gruppo si allargherà però con nuovi inaspettati componenti come Achille (Ricky Memphis), fratellastro di Margherita appena cacciato dalla moglie e la tata Olga (Antonia Liskova) assieme alla figlia Stella (Benedetta Porcaroli), adolescente dipendente dai "social". L'assenza di connessione avrà, per la combriccola, ripercussioni catastrofiche e rocambolesche.

E voi? Quando non c’è ‘campo’ come vi sentite?



beppebeppetti.com per voto10.it