La vignetta di Lady Bird

01/03/2018 | Vignette su Cinema e Film | Lady Bird

E’ Lady Bird il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Christine McPherson è di Sacramento ed è un'ambiziosa liceale all'ultimo anno. Sogna un'esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grattacieli, i college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, però, deve accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da un padre rimasto da poco senza lavoro.



beppebeppetti.com per voto10.it