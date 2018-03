La vignetta di Il giustiziere della notte

08/03/2018 | Vignette su Cinema e Film | Il giustiziere della notte

E’ Il giustiziere della notte il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Remake dell'omonima pellicola del 1974 con Charles Bronson, a sua volta ispirata a un romanzo di Brian Garfield. ll dottor Paul Kersey, chirurgo, si rende conto della violenza che sta devastando Chicago solo quando le sue vittime entrano al pronto soccorso. Un giorno, però, sua moglie (Elisabeth Shue) e sua figlia (Camila Morrone) vengono aggredite nella loro bella casa in un quartiere residenziale. La polizia non riesce stare dietro a tutti i crimini che vengono commessi, e Paul, desideroso di vendetta, dà la caccia ai responsabili dell'aggressione per ottenere giustizia. Mentre il suo anonimo operato cattura l'attenzione dei media, la cittadinanza s'interroga su questo giustiziere: è un angelo custode o un altro aspetto della stessa violenza? Paul inizia a vivere una vita schizofrenica: un uomo che salva vite da un lato, che dà la morte dall'altro; un marito e padre affettuoso da un lato, un oscuro combattente contro il crimine dall'altro; un chirurgo che estrae proiettili dai corpi, e un vigilante che la polizia sta cercando d'individuare rapidamente.



beppebeppetti.com per voto10.it