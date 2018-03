La vignetta di Tomb Raider

15/03/2018 | Vignette su Cinema e Film | Tomb Raider

E’ Tomb Raider il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La mano esperta del regista norvegese Roar Uthaug dirige questa terza incursione sul grande schermo di una delle eroine più celebri ed amate dei videogames. Stavolta il personaggio ci viene presentato in una nuova veste, in qualche modo più "morbida". La 21enne Lara Croft (Alicia Vikander) non ha grilli archeologici per la testa, non filtra gli eventi con intuito e sarcasmo, segue poco le lezioni all'università, non sa ancora cosa fare del proprio futuro. Con le consegne in bicicletta, a malapena riesce a pagare l'affitto dell'appartamento che condivide con l'amica Sophie (Hannah John-Kamen).

I modi incerti ed empatici della giovane Lara, estranei al personaggio più maturo, rimandano a una base di inesperienza e problemi irrisolti. Uno fra tutti: la scomparsa di suo padre, eccentrico archeologo disperso da sette anni mentre era alla ricerca di un'isola misteriosa sulle coste del Giappone. Decisa a scegliere autonomamente il proprio destino, la ragazza rifiuta di prendere le redini dell'azienda di famiglia e parte alla ricerca del padre, certa che sia in realtà ancora vivo.



beppebeppetti.com per voto10.it