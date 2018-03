La vignetta di Hostiles - Ostili

22/03/2018 | Vignette su Cinema e Film | Hostiles - Ostili

E’ Hostiles - Ostili il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ambientata nel 1892, è la storia di un leggendario capitano dell'esercito che accetta di scortare un capo Cheyenne e la sua famiglia fino alle terre della sua tribù. Nel viaggio da un isolato avamposto dell'esercito in New Mexico fino alle praterie del Montana, i due ex nemici incontrano una giovane vedova la cui famiglia è stata assassinata. Insieme, devono unire le forze per sconfiggere il paesaggio spietato e le ostili tribù Comanche che incontrano lungo il cammino.



beppebeppetti.com per voto10.it