La vignetta di Ready Player One

29/03/2018 | Vignette su Cinema e Film | Ready Player One

E’ Ready Player One il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Steven Spielberg firma questo nuovo lungometraggio tratto dal romanzo di fantascienza distopica scritto da Ernest Cline, che ci trasporta in un desolante anno 2045. La vita del genere umano sulla Terra è diventata atroce, per colpa dell'inquinamento e della sovrappopolazione. Guerre, povertà e crisi energetica costringono gli abitanti a un'esistenza precaria, stipati in grossi e spogli container. Un'unica evasione è possibile per estraniarsi da quella realtà squallida e pericolosa: il mondo virtuale di OASIS. Si tratta di un universo nostalgico ispirato ai ruggenti anni ottanta, creato dal milionario James Donovan Halliday (Mark Rylance), che conta milioni di login al giorno per la facilità d'accesso (sono sufficienti un visore e un paio di guanti aptici) e la possibilità di svolgere attività liberatorie (lavoro, educazione, intrattenimento) in scenari iperrealistici. Sarà proprio eccentrico creatore, poco dopo la sua scomparsa, a lanciare una nuova sfida ludica costituita da una caccia al tesoro il cui vincitore otterrà miliardi di dollari e il possesso do OASIS. L'adolescente Wade (Tye Sheridan), da sempre affascinato dalla figura del programmatore, ha collezionato informazioni sulla sua vita e il suo lavoro. Attraverso l'avatar Parzival proverà ad aggiudicarsi il premio in palio, contro i potenti nemici di una malvagia multinazionale (la IOI) e un nutrito gruppo di concorrenti senza scrupoli.



beppebeppetti.com per voto10.it