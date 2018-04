La vignetta de I segreti di Wind River

05/04/2018 | Vignette su Cinema e Film | I segreti di Wind River

E’ I segreti di Wind River il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

L'esperto cacciatore e pescatore Cory Lambert scopre il corpo senza vita di una giovane ragazza in una riserva indiana. Ad indagare viene inviata l'agente dell'F.B.I. Jane Banner, inesperta ed impreparata ad affrontare il duro inverno in Wyoming. Man mano che indagano Lambert e Banner si inoltrano in un mondo crudo e violento, mettendo a rischio le proprie vite.



beppebeppetti.com per voto10.it